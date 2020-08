Die desaströse Formel-1-Saison setzt sich für Ferrari auch in Spa fort. Sebastian Vettel und Charles Leclerc landen beide deutlich außerhalb der Top 10. Das...

Selbst Räikkönen ist in Belgien schneller als Vettel und Leclerc. Und dann jagt Sieger Hamilton erst noch die Rekorde von Ferrari-Held Schumacher.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton fehlen nach dem Sieg in Spa nur noch zwei Siege zum Schumacher-Rekord. Bei Ferrari geht beim Großen Preis von Belgien fast...