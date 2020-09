Petrik🇪🇺 #Abholzung nimmt kein #Ende #Amazonas #brennt so schlimm wie lange nicht https://t.co/ptIuMkyl9T… https://t.co/exsuqNt1w6 vor 4 Stunden Natur&Leben RT @Donnawetta007: #Abholzung nimmt kein Ende: #Amazonas brennt so schlimm wie lange nicht - via ⁦⁦@ntvde⁩ 🤢🤯😠 https://t.co/KMVPjdWLFV vor 1 Tag Peter 🦅 #Abholzung nimmt kein Ende: #Amazonas brennt so schlimm wie lange nicht - via ⁦⁦@ntvde⁩ 🤢🤯😠 https://t.co/KMVPjdWLFV vor 2 Tagen Alexander Wir müssen #Bolsonaro sofort den #Regenwald abkaufen. Wenn das System kippt, haben wir gar keine Chance gegen die… https://t.co/ys7j7jrF4Z vor 2 Tagen