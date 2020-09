02.09.2020 ( vor 2 Stunden )



Phnom Penh (dpa) - Der oberste Foltermeister des mörderischen Regimes der Roten Khmer in Kambodscha ist tot. Kaing Guek Eav, alias Genosse Duch, starb am Mittwoch im Alter von 77 Jahren in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Phnom Penh, wie der Sprecher des Rote-Khmer-Tribunals, Neth Peaktra, der De