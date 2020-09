Kraftwerksprojekte: Klimaaktivisten machen kurz vor Börsengang gegen Siemens Energy mobil Der Siemens-Ableger stellt am Dienstag den Investoren seine Strategie vor. Klimaschützer kritisieren die Beteiligung an Kraftwerksprojekten in Israel und...

Handelsblatt vor 6 Tagen - Wirtschaft