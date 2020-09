Wieder kommt es am Abend in Leizpig zu Krawallen. Demonstranten protestieren gegen steigende Mieten und die Verdrängung durch finanzstarke Zugezogene. Schnell...

Rund 500 Menschen hatten sich in Leipzig zu einer Demonstration versammelt. Doch in der Stadt wiederholen sich die Ausschreitungen abermals.

Im Stadtteil Connewitz schlug eine Demonstration gegen Gentrifizierung und Verdrängung schon nach wenigen Hundert Metern in Gewalt um.

Leipzig erlebt dritte Krawallnacht in Folge In Leipzig ist es am Samstagabend zum dritten Mal in Folge zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Im Stadtteil Connewitz lief eine Demonstration gegen...

t-online.de vor 12 Stunden - Deutschland