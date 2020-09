Warum am Donnerstag in ganz Deutschland Sirenen heulen

An diesem Donnerstag wird es in Deutschland um Punkt 11 Uhr laut. Beim Warntag 2020 werden unter anderem landesweit die Sirenen aufheulen. Aus welchem Grund...

Am kommenden Donnerstag wird bundesweit Probealarm für den Katastrophenschutz ausgelöst. Sirenen werden in Berlin nicht zu hören sein.

Probe-Alarm für Katastrophen - Am 10. September heulen in ganz Deutschland Sirenen - was dahinter steckt Katastrophen-Warntag 2020: Anfang September wird es laut in Deutschland, doch keine Panik: Hinter den Sirenen, Apps oder auch digitalen Werbetafeln steckt nur...

Focus Online vor 2 Tagen - Politik