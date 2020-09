11.09.2020 ( vor 2 Stunden )



Paris (dpa) - Angesichts steigender Corona-Zahlen hat Frankreichs Premier Jean Castex an das Verantwortungsbewusstsein seiner Landsleute appelliert. "Das Virus zirkuliert mehr und mehr in Frankreich", warnte er am Freitagabend nach einer Sitzung des Verteidigungsrates. Die künftige Situation hänge " Paris (dpa) - Angesichts steigender Corona-Zahlen hat Frankreichs Premier Jean Castex an das Verantwortungsbewusstsein seiner Landsleute appelliert. "Das Virus zirkuliert mehr und mehr in Frankreich", warnte er am Freitagabend nach einer Sitzung des Verteidigungsrates. Die künftige Situation hänge " 👓 Vollständige Meldung