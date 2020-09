Die Ausgangsbeschränkungen in Frankreich im Frühjahr waren geprägt von sehr strengen Regeln. Wenn die Infektionszahlen ansteigen, fürchten viele eine...

Söder über zweiten Lockdown: Schule, Kitas und Wirtschaftsleben sichern Einen Corona-Lockdown wie im Frühjahr will Markus Söder unbedingt vermeiden. In welchen Bereichen Söder den Betrieb zuallererst sicherstellen will.

Augsburger Allgemeine vor 6 Tagen - Deutschland