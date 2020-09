11.09.2020 ( vor 9 Stunden )



Im bayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen werden die Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus wieder verschärft. In einer Einrichtung der US Army war es zu einem Ausbruch gekommen, die Behörden fürchten weitere Superspreading-Events.