Marco Wanderwitz RT @FAZ_NET: Laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hätten Klinikleiter „die rote Fahne erhoben“. Nun soll alles außer Lebensmittelgesch… vor 9 Minuten Michael Voß RT @faznet: In #Israel soll alles außer Lebensmittelgeschäfte und Arztpraxen geschlossen bleiben, Menschen dürfen sich außer in Ausnahmefäl… vor 10 Minuten Maya Jörg RT @faznet: In #Israel soll alles außer Lebensmittelgeschäfte und Arztpraxen geschlossen bleiben, Menschen dürfen sich außer in Ausnahmefäl… vor 10 Minuten Frithjof Neldner RT @ntvde: Lockdown für drei Wochen: Israel fährt zum zweiten Mal herunter https://t.co/bvVZogVVT0 vor 32 Minuten guy RT @FAZ_NET: Laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hätten Klinikleiter „die rote Fahne erhoben“. Nun soll alles außer Lebensmittelgesch… vor 34 Minuten (((samoht))) RT @faznet: In #Israel soll alles außer Lebensmittelgeschäfte und Arztpraxen geschlossen bleiben, Menschen dürfen sich außer in Ausnahmefäl… vor 37 Minuten