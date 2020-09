15.09.2020 ( vor 3 Stunden )



Es klingt wie Magie, ist aber eine erprobte Technologie: Lichthersteller wie Philips Signify wollen mit UV-C-Lampen Viren in geschlossenen Räumen bekämpfen und sehen deshalb in der Corona-Krise eine Chance. Es klingt wie Magie, ist aber eine erprobte Technologie: Lichthersteller wie Philips Signify wollen mit UV-C-Lampen Viren in geschlossenen Räumen bekämpfen und sehen deshalb in der Corona-Krise eine Chance. 👓 Vollständige Meldung