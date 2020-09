23.09.2020 ( vor 5 Stunden )



Mitten in der laufenden Mitten in der laufenden Saison breitet sich im österreichischen Skiort Ischgl das Coronavirus aus. Tausende Urlauber stecken sich an - und tragen den Erreger in ihre Heimatländer weiter. Ob die Tiroler Behörden zu spät reagiert haben, soll nun die Justiz klären. Beim Landgericht Wien gehen erste Klagen ein. 👓 Vollständige Meldung