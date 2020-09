Quelle: Spot on News STUDIO - vor 16 Minuten



"Tagesschau": Jens Riewa wird Nachfolger von Chefsprecher Jan Hofer 01:08 Der neue "Mr. Tagesschau" steht fest. Jens Riewa löst Jan Hofer als Chefsprecher der Nachrichtensendung am Ende des Jahres ab. Hofer wird im Alter von 70 Jahren in Rente gehen.