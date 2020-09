25.09.2020 ( vor 3 Stunden )



In einem Urlaubsvideo fällt Streamer MontanaBlack durch sexistische Kommentare auf. Die Plattform Twitch sperrt den 32-Jährigen daraufhin für 33 Tage. Auch in der Community regt sich Kritik gegen die Internet-Bekanntheit. Schließlich ist es nicht der erste fragwürdige Vorfall. 👓 Vollständige Meldung