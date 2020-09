25.09.2020 ( vor 17 Stunden )



Europaweit nehmen die Corona-Neuinfektionen zu. In immer mehr Regionen übersteigen die Zahlen den Grenzwert. nun hat die Bundesregierung weitere EU-Regionen zu Risikogebieten erklärt. In Kürze dürfte es für sie auch Reisewarnungen geben.