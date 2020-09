28.09.2020 ( vor 9 Stunden )

Vor 48 Jahren kam Gwyneth Paltrow zur Welt, und wie bei Geburten üblich, war sie dabei nackt. Um daran zu erinnern, entledigt sie sich nun an ihrem Geburtstag ihrer Kleidung und zeigt sich in den sozialen Medien, wie Gott sie schuf. Eine Person findet das allerdings nicht so toll.