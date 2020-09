28.09.2020 ( vor 3 Stunden )



Monatelang steht die Kreuzfahrtbranche im Mittelmeer still. Nun darf erstmals wieder ein Schiff in Griechenland ablegen - und eben dieses meldet direkt mehrere Corona Fälle . Insgesamt befinden sich mehr als 1500 Menschen an Bord der "Mein Schiff 6" des deutschen Tui-Konzerns. 👓 Vollständige Meldung