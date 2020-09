30.09.2020 ( vor 11 Stunden )



Seine Opfer soll er auf Twitter geködert haben, suchte speziell nach jungen Menschen mit Selbstmordgedanken. Jetzt muss sich der 29-Jährige vor Gericht verantworten, das öffentliche Interesse in Japan ist gewaltig. Ein als "Twitter-Killer" bekannt gewordener Mann hat in Japan neun Morde gestanden.