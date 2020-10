01.10.2020 ( vor 11 Stunden )



Dass Fußball-Verantwortliche den Schiedsrichter in den Mittelpunkt rücken, kommt in der Regel nur in Momenten großer Enttäuschung oder Wut vor. Der Dass Fußball-Verantwortliche den Schiedsrichter in den Mittelpunkt rücken, kommt in der Regel nur in Momenten großer Enttäuschung oder Wut vor. Der FC Bayern geht diesmal einen anderen Weg - und lobt Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus nach dem Supercup . Aus gutem Grund. 👓 Vollständige Meldung