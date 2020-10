02.10.2020 ( vor 6 Stunden )

Schon vor dem Corona -Schock war Donald Trump der Wahlkampf entglitten. Er verrannte sich in dieser Woche gleich mehrfach. Nun macht ihm das Virus im Oval Office den größten Strich durch die Rechnung. In Washington nahm diese aufwühlende Woche um 0.54 Uhr in der Nacht zum Freitag ihren Höhepunkt: Don