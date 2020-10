03.10.2020 ( vor 2 Stunden )



Ein verdächtiger Gegenstand in einem Zug in Köln löst einen Groß einsatz aus. In dem Karton befinden sich unter anderem Nägel und Schwarzpulver. Inzwischen steht fest: Die Vorrichtung hätte niemanden ernsthaft verletzen können.