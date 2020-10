03.10.2020 ( vor 13 Stunden )



Feuerfontänen, kiloweise Latex und Hits am fließenden Band: Im Endspurt um die " Feuerfontänen, kiloweise Latex und Hits am fließenden Band: Im Endspurt um die " Big Performance "-Krone bringen Adele, Tom Jones und Mick Jagger die Studiobühne zum Beben. Am Ende jubelt eine ehemalige Hausbootbesitzerin am lautesten. 👓 Vollständige Meldung