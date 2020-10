04.10.2020 ( vor 5 Stunden )



In Marbach sind acht Menschen durch gelegte Brände verletzt worden. Nun ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Er rief bei seiner Festnahme fremdenfeindliche Parolen. Nach Brandanschlägen auf ein Polizeirevier, eine evangelische Kirche und ein Wohnhaus am frühen Samstagmorgen in Marbach am Neckar