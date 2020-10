05.10.2020 ( vor 4 Stunden )



Vor wenigen Tagen erst öffnen in New York die Schulen wieder, Restaurants dürfen auch innen wieder Gäste bewirten. Doch in neun Postleitzahl-Gebieten soll die neue Freiheit nach dem Willen von Bürgermeister de Blasio wieder ein Ende haben. Er beantragt den neuerlichen Lockdown für bestimmte Gebiete.