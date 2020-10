Deutsch365 Spahn kritisiert Berlins Corona-Politik: „Es liegt nicht an zu wenig Regeln“ – B.Z. Berlin https://t.co/d2oMaG7onD vor 13 Minuten Snowy Carpender RT @nordmann_nrw: Ja Rot Rot Grün zeigt wie gut sie regieren können.....gar nicht. "Liegt nicht an zu wenig Regeln": Spahn arbeitet sich… vor 1 Stunde Topfkönigin 💀🍓 @nordmann_nrw "Liegt nicht an zu wenig Regeln" Ne, da hat er Recht. Liegt an schlechter Politik. vor 2 Stunden Nordmann Ja Rot Rot Grün zeigt wie gut sie regieren können.....gar nicht. "Liegt nicht an zu wenig Regeln": Spahn arbeitet… https://t.co/e2mwVaO0GP vor 2 Stunden Fritz 🤓 "Liegt nicht an zu wenig Regeln". Spahn arbeitet sich an Berlins Corona-Politik ab. Dieser abnormale Kasper 🤯 https://t.co/8df7Gm5SA1 vor 5 Stunden BZ Berlin B.Z. Spahn kritisiert Berlins Corona-Politik: „Es liegt nicht an zu wenig Regeln“ https://t.co/G9q3hkvoVz vor 6 Stunden