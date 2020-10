TSG 1899 Hoffenheim tritt nach Bayern-Coup in Frankfurt an Als Tabellenführer tritt die TSG 1899 Hoffenheim heute (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt an. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß glänzte zuletzt...

t-online.de vor 3 Tagen - Sport





Nur eine Sache bleibt ungeklärt: Der FC Bayern weiß nun offiziell, wie gut er ist In diesem Jahr gibt es keinen Titel, den der FC Bayern nicht gewonnen hat. Wen wundert's also, dass die Münchner auch bei der Wahl von Europas besten...

n-tv.de vor 4 Tagen - Welt