Sascha Ruschel RT @Doener: Biontech nimmt Hürde: Erster deutscher Impfstoff geht in den EU-Zulassungsprozess https://t.co/zBkGEz2Fnu vor 3 Stunden Axel Postinett RT @Doener: Biontech nimmt Hürde: Erster deutscher Impfstoff geht in den EU-Zulassungsprozess https://t.co/zBkGEz2Fnu vor 4 Stunden Alexander Sibert 💻 RT @Doener: Biontech nimmt Hürde: Erster deutscher Impfstoff geht in den EU-Zulassungsprozess https://t.co/zBkGEz2Fnu vor 5 Stunden Stephan Dörner Biontech nimmt Hürde: Erster deutscher Impfstoff geht in den EU-Zulassungsprozess https://t.co/zBkGEz2Fnu vor 5 Stunden t-online Panorama Corona-Impfstoff: Biontech nimmt erste Hürde Richtung Zulassung https://t.co/b702zWgDdf vor 7 Stunden