21.10.2020 ( vor 6 Stunden )



München (dpa) - Drei Menschen sind bei einem Unfall mit einem Kran auf einer Baustelle in München verletzt worden. Beim Abbau des Krans sei der Ausleger nach ersten Erkenntnissen auf ein Hausdach gekracht, sagte ein Sprecher der Polizei. Zwei Menschen seien am Vormittag auf dem Weg in Krankenhäuser München (dpa) - Drei Menschen sind bei einem Unfall mit einem Kran auf einer Baustelle in München verletzt worden. Beim Abbau des Krans sei der Ausleger nach ersten Erkenntnissen auf ein Hausdach gekracht, sagte ein Sprecher der Polizei. Zwei Menschen seien am Vormittag auf dem Weg in Krankenhäuser 👓 Vollständige Meldung