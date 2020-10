21.10.2020 ( vor 2 Tagen )



In einem ehemaligen Kloster am Niederrhein soll sich eine Sekte etabliert haben. Die Polizei befreit eine Frau, die dort festgehalten wurde. Ein Mann wird festgenommen – er selbst bezeichnet sich als "Prophet". Bei einer großangelegten Durchsuchung in Goch am Niederrhein ist die Polizei auf dem Gelä 👓 Vollständige Meldung