"Das Wasser steht ihnen bis zu Hals." So beschreiben die Niederlande die Situation in den Krankenhäusern des Landes. Die Intensivstationen füllen sich mit Covid -19-Patienten. In Deutschland ist die Lage derzeit noch ruhiger. Der Nachbar hilft aus.