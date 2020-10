Herbert Gantschacher NUN IST TRUMP JA KEIN KLOPAPIER- UND BIERDECKELPRODUZENT, DAS MUSS MAN TRUMP LASSEN, DASS ER SICH WENIGSTEN IN DEN… https://t.co/q7c5OaqQNG vor 2 Stunden Franz W.Winterberg Parteitagsstreit in der CDU: "Merz mit Trump zu vergleichen, ist völlig fehl am Platz" https://t.co/uevIkGCDl5 via @derspiegel vor 3 Stunden