28.10.2020 ( vor 2 Tagen )

Eine Zeichnung des franz ösischen Satiremagazins „ Charlie Hebdo “ heizt den Konflikt zwischen Paris und Ankara weiter an. Die Karikatur , die am Dienstag veröffentlicht wurde, macht sich über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan lustig. Die türkische Regierung verurteilt die Karikatur als antimuslimisch und abstoßend, Erdogan selbst spricht von einer „Neuauflage der Kreuzzüge“. Gegen „Charlie Hebdo“ wurden in der Türkei Ermittlungen aufgenommen.