Quelle: DPA - vor 1 Woche



Neuer Höchstwert: 11 287 Neuinfektionen in Deutschland 01:17 Berlin, 22.10.20: Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Deutschland ist erneut stark gestiegen und hat erstmals den Wert von 10 000 überschritten. Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Donnerstagmorgen 11 287 Fälle binnen 24...