Wieder wird Frankreich zum Ziel eines islamistischen Anschlags. In Nizza tötet ein Angreifer drei Menschen. In weiteren Orten kann die Polizei möglicherweise ähnliche Taten verhindern. Staatschef Macron stockt den Anti-Terroreinsatz deutlich auf. Wieder wird Frankreich zum Ziel eines islamistischen Anschlags. In Nizza tötet ein Angreifer drei Menschen. In weiteren Orten kann die Polizei möglicherweise ähnliche Taten verhindern. Staatschef Macron stockt den Anti-Terroreinsatz deutlich auf. 👓 Vollständige Meldung