30.10.2020 ( vor 6 Stunden )



Ungewöhnlich lange und ungewöhnlich nah an der Oberfläche bebt die Erde in der Ägäis. In der Türkei und Griechenland gibt es wohl zerstörte Häuser. Zudem folgt auf die Erschütterung eine große Ungewöhnlich lange und ungewöhnlich nah an der Oberfläche bebt die Erde in der Ägäis. In der Türkei und Griechenland gibt es wohl zerstörte Häuser. Zudem folgt auf die Erschütterung eine große Welle , die in Samos über die Hafenmauer trat. Es gibt mindestens vier Tote und 120 Verletzte. 👓 Vollständige Meldung