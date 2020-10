Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 14 Stunden



Erdbeben trifft Izmir hart - Euronews am Abend am 30.10. 23:12 Durch das Erdbeben in der Ägäis sind in Izmir mehrere Gebäude eingestürzt - mit dramatischen Folgen. Das und mehr in Euronews am Abend an diesem Freitag.