01.11.2020 ( vor 15 Stunden )



Washington (dpa) - In den letzten Zügen des US-Wahlkampfs sind Präsident Washington (dpa) - In den letzten Zügen des US-Wahlkampfs sind Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden in die Schlussoffensive gegangen - gegenseitige Angriffe inklusive. Biden versuchte vor der Abstimmung am Dienstag mit dem Obama-Faktor zu punkten: Er trat gleich zw 👓 Vollständige Meldung