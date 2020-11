Birgit Scheeren-bleibt zuhause! RT @ntvde: Poker mit Abwehrchef beendet: Bayern München zieht Angebot an Alaba zurück https://t.co/DYSSAvR9wX vor 20 Stunden Jana😷🍀 🤙#TribalChief RReigns 🤙💙🇩🇪 RT @ntvde: Poker mit Abwehrchef beendet: Bayern München zieht Angebot an Alaba zurück https://t.co/DYSSAvR9wX vor 20 Stunden Josef König RT @ntvde: Poker mit Abwehrchef beendet: Bayern München zieht Angebot an Alaba zurück https://t.co/DYSSAvR9wX vor 20 Stunden ntv Nachrichten Poker mit Abwehrchef beendet: Bayern München zieht Angebot an Alaba zurück https://t.co/DYSSAvR9wX vor 20 Stunden