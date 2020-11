03.11.2020 ( vor 4 Stunden )



Wien (dpa) - Bei der Terrorattacke in Wien sind nach Angaben der österreichischen Polizei am Montagabend mindestens drei Wien (dpa) - Bei der Terrorattacke in Wien sind nach Angaben der österreichischen Polizei am Montagabend mindestens drei Passanten getötet worden. Es handele sich um zwei Männer und eine Frau. Dazu komme der von der Polizei erschossene Täter , sagte Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl am Morgen. Di 👓 Vollständige Meldung