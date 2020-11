Auch Deutsche unter Opfern: Islamistischer Anschlag erschüttert Wien

Quelle: DPA - vor 3 Stunden



Deutsche bei Terroranschlag in Wien getötet 00:57 Wien, 03.11.20: Bei dem Terroranschlag in Wien ist auch eine Deutsche getötet worden. Außenminister Heiko Maas sagte am Dienstag in Berlin: «Wir haben jetzt die traurige Gewissheit, dass auch eine deutsche Staatsangehörige unter den Opfern des Angriffs in Wien ist». Er sprach den...