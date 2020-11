04.11.2020 ( vor 3 Stunden )

Moderatorin Sylvie Meis ist ein Liebling der Klatschspalten und Blitzlicht gewohnt. In der Show "The Masked Singer" schaffte sie es nun zwei Wochen lang, unerkannt zu bleiben. Am Ende kommt man ihr auch wegen anatomischer Auffälligkeiten auf die Schliche.