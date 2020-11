04.11.2020 ( vor 2 Stunden )



Schicksalswahl in den USA: Schicksalswahl in den USA: Donald Trump kann bei der US-Präsidentschaftswahl wichtige Staaten gewinnen. Die Karte färbt sich roten, Joe Biden muss zittern. Die aktuellen Ergebnisse . Die Präsidentschaftswahl in den USA wird sich voraussichtlich wie auch schon vor vier Jahren in den Staaten des Mittle 👓 Vollständige Meldung