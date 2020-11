Timmy's Mum #stayathomeandstaysafe🐈 Nevada/USA: Mehrere Tote nach Schüssen bei Las Vegas https://t.co/sqjmoIw28C via @tonline Ich behaupte: das ist der Anfang vor 2 Tagen t-online Panorama Nevada/USA: Mehrere Tote nach Schüssen bei Las Vegas https://t.co/jERNK59fxd vor 2 Tagen Uwe Klages RT @ntvde: Großeinsatz in der Innenstadt: Mehrere Verletzte nach Schüssen in Wien https://t.co/awvUndIQOX vor 2 Tagen t-online Panorama USA: Mehrere Tote nach Schüssen bei Las Vegas https://t.co/mAuymPuOFV vor 2 Tagen