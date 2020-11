04.11.2020 ( vor 11 Stunden )

Die Corona- Krise belastet die Unterhaltungsbranche stark. Es gebe jedoch genug Privatpersonen, die der Szene in diesen schweren Zeiten leicht helfen könnten, findet Herbert Grönemeyer. An diese Superreichen appelliert der Sänger nun, um die Kultur in Deutschland zu erhalten.