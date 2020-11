Quelle: DPA - vor 1 Woche



Milliarden-Gewinne für Tech-Konzerne in der Corona-Krise 00:49 New York, 30.10.20: In der Corona-Pandemie verlagerte sich angesichts von Kontaktbeschränkungen und geschlossenen Geschäften vieles ins Internet. Davon profitieren die großen Tech-Konzerne. Im letzten Quartal konnte Amazon etwa seinen Gewinn verdreifachen - der Umsatz lag bei rund 96 Milliarden...