06.11.2020 ( vor 4 Stunden )



Seit Monaten protestieren die Menschen in Seit Monaten protestieren die Menschen in Belarus für einen demokratischen Umbruch und gegen Machthaber Lukaschenko. Nun hat die Europäische Union den Autokraten mit Sanktionen belegt. Die EU hat wegen der anhaltenden Unterdrückung der Demokratiebewegung in Belarus Sanktionen gegen Machthaber Alexa 👓 Vollständige Meldung