11.11.2020 ( vor 2 Stunden )



Köln /Düsseldorf (dpa) - Köln ist am Mittwoch still und grau in den 11.11. gestartet. "Bisher ist es ruhig", sagte eine Polizeisprecherin. Es gebe keine Feiernden auf der Straße. Zudem begann der Morgen mit Regen. Wegen der Corona -Pandemie sind alle Feiern abgesagt worden, und es gilt im gesamten Sta 👓 Vollständige Meldung