13.11.2020 ( vor 50 Minuten )



In den 70er-Jahren versetzte der Lkw-Fahrer Peter Sutcliffe den Norden Englands in Angst und Schrecken. Mindestens 13 Frauen fielen dem "Ripper von Yorkshire" zum Opfer. Nun stirbt der Serienkiller. Zuvor lehnte er eine Behandlung seiner In den 70er-Jahren versetzte der Lkw-Fahrer Peter Sutcliffe den Norden Englands in Angst und Schrecken. Mindestens 13 Frauen fielen dem "Ripper von Yorkshire" zum Opfer. Nun stirbt der Serienkiller. Zuvor lehnte er eine Behandlung seiner Covid -19-Erkrankung ab. 👓 Vollständige Meldung