15.11.2020 ( vor 11 Stunden )

Vor dem Start des harten Lockdowns am Dienstag hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Maßnahmen für die Zeit danach angekündigt. So wolle man „zur Zeit der Öffnung“ die Bevölkerung durchtesten – Vorbild für diese geplanten Massentestungen sei die Slowakei , sagte Kurz am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“. Dort habe man auf diese Weise viele asymptomatisch Infizierte entdecken können.