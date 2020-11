17.11.2020 ( vor 15 Stunden )



Der Autogipfel im Kanzleramt läuft, doch Ergebnisse verkündet die Regierung vorab: Mit drei Milliarden Euro will der Staat die gebeutelte Autobranche fit für die Zeit nach der Pandemie machen - mit Kaufprämien für E-Autos und Abwrackboni für Lkw. Die Erwartungen an das Treffen sind riesig und widersprüchlich. 👓 Vollständige Meldung